Stuttgart-Zuffenhausen: Einbrecher schlägt auf Hotelgast ein – Festnahme

Schreckmoment für einen Hotelgast in Stuttgart-Zuffenhausen: Ein Einbrecher steigt in die Unterkunft ein und schlägt auf den Gast ein. Weit kommt der mutmaßliche Verbrecher nicht.











Polizeibeamte haben am Dienstag einen 47-Jährigen festgenommen, der im Verdacht steht, in ein Hotelzimmer eingebrochen zu sein und einen Bewohner geschlagen zu haben. Nach Angaben der Polizei hatte der Tatverdächtige gegen 20 Uhr ein Fenster in einem Hotel an der Straßburger Straße in Stuttgart-Zuffenhausen eingeschlagen und war in das Hotelzimmer eingestiegen.