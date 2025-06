Duo überfällt Mann in öffentlicher Toilette – Zeugen gesucht

Ein 54-Jähriger befindet sich in Zuffenhausen in einer öffentlichen Toilette, als zwei Männer hereinkommen und ihn überfallen. Sie erbeuten Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen.











Ein bislang unbekanntes Duo hat am Mittwochmorgen in der Unterländerstraße in Stuttgart-Zuffenhausen einen 54 Jahre alten Mann überfallen und dabei 90 Euro Bargeld erbeutet. Die Polizei sucht nach Zeugen.