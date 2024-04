1 Das mutmaßliche Diebesgut wurde bei einer Fahrzeugkontrolle entdeckt. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Karmann

Bei einer Fahrzeugkontrolle in Zuffenhausen entdecken Beamte mutmaßliches Diebesgut im Wert von mehreren Tausend Euro. Der Fahrer sitzt mittlerweile im Gefängnis. Die Einzelheiten.











Polizeibeamte haben am Freitagmorgen im Rahmen einer Fahrzeugkontrolle in Stuttgart-Zuffenhausen mutmaßliches Diebesgut in einem Auto gefunden und den 44-jährigen Fahrer festgenommen. Der Mann steht in dringendem Verdacht, an Taten des gewerbsmäßigen Diebstahls und Betrugs beteiligt gewesen zu sein.