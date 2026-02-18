Stuttgart-Zuffenhausen: Auto zwingt Stadtbahnfahrer zur Vollbremsung – Fahrgast stürzt zu Boden

Ein Auto biegt offenbar bei Rot ab und zwingt einen Stadtbahnfahrer zu einer Vollbremsung. Dabei stürzt ein Fahrgast und verletzt sich. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Autofahrer hat am Dienstagabend in Stuttgart-Zuffenhausen eine Stadtbahn zu einer Vollbremsung gezwungen. Dabei stürzte ein Fahrgast und verletzte sich. Wie die Polizei mitteilt, waren die Stadtbahn der Linie U15 und ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen Mercedes oder Audi gegen 18.15 Uhr auf der Ludwigsburger Straße Richtung Stammheim unterwegs.

An der Kreuzung Frankenstraße bog der unbekannte Fahrer offenbar bei Rot nach links in die Frankenstraße ab. Der Stadtbahnfahrer bremste abrupt ab, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Stuttgarter Polizei sucht Zeugen

Dabei stürzte ein 29-jähriger Mann in der Stadtbahn zu Boden und verletzte sich leicht. Zeugen werde gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/89904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Erst am Sonntag hatten sich zwei Fahrgäste bei einer Vollbremsung einer Stadtbahn in Stuttgart verletzt.