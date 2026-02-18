Stuttgart-Zuffenhausen: Auto zwingt Stadtbahnfahrer zur Vollbremsung – Fahrgast stürzt zu Boden

Ein Auto biegt offenbar bei Rot ab und zwingt einen Stadtbahnfahrer zu einer Vollbremsung. Dabei stürzt ein Fahrgast und verletzt sich. Die Polizei sucht Zeugen.
Ein Autofahrer hat am Dienstagabend in Stuttgart-Zuffenhausen eine Stadtbahn zu einer Vollbremsung gezwungen. Dabei stürzte ein Fahrgast und verletzte sich. Wie die Polizei mitteilt, waren die Stadtbahn der Linie U15 und ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen Mercedes oder Audi gegen 18.15 Uhr auf der Ludwigsburger Straße Richtung Stammheim unterwegs.