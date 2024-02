Stuttgart-Zuffenhausen: Auto erfasst Fußgänger – wer hatte Grün?

1 Der Fußgänger und der Autofahrer gaben jeweils an, eine grüne Ampel gehabt zu haben. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie/IMAGO/Michael Bihlmayer

Ein Fußgänger ist am Freitagnachmittag in Stuttgart-Zuffenhausen beim Überqueren einer Ampel von einem Autofahrer angefahren und verletzt worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.











Am Freitagnachmittag ist ein Fußgänger in Stuttgart-Zuffenhausen von einem Autofahrer angefahren worden, als er über die Ampel lief. Ein 62 Jahre alter Autofahrer war gegen 14.30 Uhr in der Adestraße unterwegs und bog nach rechts in die Strohgäustraße ab, als ein 57 Jahre alter Fußgänger dort an der Ampel die Straße überquerte. Das berichtet die Polizei.