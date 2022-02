1 Die Polizei sucht Geschädigte und Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Roland Weihrauch

Die Polizei hat am Dienstag einen 67-Jährigen in Zuffenhausen festgenommen, der kurz zuvor an einer Ampel stehend onaniert haben soll. Die Beamten suchen nun Geschädigte sowie Zeugen.















Stuttgart-Zuffenhausen - Ein 67 Jahre alter Mann steht im Verdacht, am Dienstagmorgen in der Haldenrainstraße in Zuffenhausen auf offener Straße onaniert zu haben. Die Polizei nahm den Verdächtigen vorläufig fest und sucht nun mögliche Geschädigte sowie Zeugen.

Wie die Beamten berichten, hatte ein Zeuge gegen 8 Uhr beobachtet, wie der Mann in der Nähe der Haltestelle Tapachstraße mit heruntergelassener Hose neben einer Ampel stand und onanierte. Der Zeuge alarmierte daraufhin die Polizei, die den mutmaßlichen Exhibitionisten noch an Ort und Stelle antraf und vorläufig festnahm.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Polizeibeamten den Verdächtigen wieder auf freien Fuß. Zeugen sowie weitere mögliche Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-5778 bei der Kriminalpolizei zu melden.