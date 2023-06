1 Die Polizei äußert sich zum Unfall (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Pleul

In Stuttgart-Zuffenhausen wird ein 38-Jähriger bei einem Arbeitsunfall lebensgefährlich verletzt. Was über den Hergang bekannt ist.









Ein Arbeiter ist am Freitag in Stuttgart-Zuffenhausen von einem mehrere Hundert Kilogramm schwerem Stahlträger am Oberkörper getroffen und lebensgefährlich verletzt worden.