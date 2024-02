Stuttgart-Zuffenhausen: 85-Jähriger fährt gegen Ampel und verletzt sich

1 Warum der 85-Jährige gegen die Ampel fuhr, ist noch unklar. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie/IMAGO/Michael Bihlmayer

Am Dienstagnachmittag verliert ein 85-Jähriger in Stuttgart- Zuffenhausen die Kontrolle über sein Auto und fährt gegen eine Ampel.











Link kopiert



Am Dienstagnachmittag ist ein 85-jähriger Mercedes-Fahrer bei einem Verkehrsunfall in Stuttgart-Zuffenhausen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 85-Jährige gegen 16.15 Uhr auf der Straße Roter Stich in Richtung Stuttgart-Rot. An der Kreuzung Schozacher Straße bog er nach links ab, verlor mutmaßlich die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr gegen eine Fußgängerampel.