1 Der Diebstahl war von etwas kuriosen Umständen begleitet. (Symbolbild) Foto: imago stock&people/imago stock&people

Am Bahnhof in Stuttgart-Zuffenhausen kommt es zu einem von merkwürdigen Umständen begleiteten Diebstahl eines Geldbeutels. Die Polizei sucht Zeugen.











Ein Unbekannter hat am vergangenen Dienstag nach Polizeiangaben den Geldbeutel eines 81-Jährigen am Bahnhof Zuffenhausen in Stuttgart entwendet, diesen jedoch kurze Zeit später wieder zurückgegeben. Bisherigen Informationen zufolge fuhr der Reisende am Dienstag zunächst mit einer S-Bahn der Linie S4 vom Stuttgarter Hauptbahnhof in Richtung Zuffenhausen. Dort erfolgte der Umstieg in eine S-Bahn der Linie S6 in Richtung Weil der Stadt. Kurz vor dem Einstieg in die S-Bahn gegen 21 Uhr am Zuffenhausener Bahnhof bemerkte der 81-Jährige laut eigenen Aussagen dann das Fehlen seines Geldbeutels, welchen er in der hinteren Hosentasche getragen hatte.