1 Der 36-Jährige wurde festgenommen (Symbolbild). Foto: dpa/Boris Roessler

Die Polizei nimmt einen 36-jährigen Mann in seiner Wohnung fest: Er soll eine 22 Jahre alte Touristin mehrfach vergewaltig haben. Der Tatverdächtige ist in Haft.

Zuffenhausen - Einsatzkräfte der Polizei haben am Sonntagabend einen mutmaßlichen Vergewaltiger festgenommen. Der 36-Jährige steht im Verdacht eine 22 Jahre alte Touristin mehrfach vergewaltigt zu haben, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Die Frau hatte ihrem Lebensgefährten von den Vergewaltigungen erzählt, die sich vergangenen Mittwoch in der Zuffenhausener Wohnung des Tatverdächtigen zugetragen haben sollen.

Am Tag darauf vergewaltige er das Opfer ein weiteres Mal auf einem Spielplatz in Korntal-Münchingen. Nachdem die Frau Anzeige erstattete, nahmen Polizeibeamte den Mann am selben Abend fest und durchsuchten dessen Wohnung. Er wurde am Montag dem Haftrichter vorgeführt.

