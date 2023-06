1 Die Polizei hofft auf Hinweise (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

Eine 33-jährige Frau wird in Zuffenhausen von einem Unbekannten sexuell belästigt. Die Polizei sucht dringend Zeugen.









Ein unbekannter Mann soll am Sonntag eine 33 Jahre alte Spaziergängerin im Gewann Hummelsbrunnen in Stuttgart-Zuffenhausen sexuell belästigt haben. Die 33-Jährige hielt sich nach Angaben der Polizei gegen 12.15 Uhr mit ihrem Hund in der Nähe der Eisenbahnbrücke auf, als der Unbekannte sich neben sie stellte, sein Geschlechtsorgan herausholte und sich selbst anfasste.