1 Rettungskräfte brachten den Mann mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus (Symbolbild). Foto: dpa

Schlimmer Unfall in Stuttgart: Ein 28-Jähriger gerät während der Arbeit in eine Rührmaschine. Die Kollegen reagieren schnell – der Mann erleidet dennoch lebensgefährliche Verletzungen.

Stuttgart - Bei einem Arbeitsunfall hat sich ein 28 Jahre alter Mann in Stuttgart-Zuffenhausen lebensgefährliche Verletzungen zugezogen.

Der Mann geriet am Montagmorgen gegen 8.15 Uhr in einem Betrieb in der Strohgäustraße aus zunächst nicht geklärten Umständen in eine Lack-Rührmaschine, wie die Polizei mitteilte. Arbeitskollegen betätigten sofort nach dem Unfall den Not-Aus-Knopf und leisteten Erste Hilfe.

Rettungskräfte brachten den Mann mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Nähere Details zu dem Unfall sowie dem Betrieb waren zunächst nicht bekannt.