1 Die Polizei ermittelt, warum die Schüsse gefallen sind. (Symbolbild) Foto: dpa/Roland Weihrauch

Mehrere Schüsse sollen am frühen Sonntagmorgen in Zuffenhausen gefallen sein. Ein 23-Jähriger soll durch ein Projektil verletzt worden sein.















Ein 23 Jahre alter Mann ist am frühen Sonntagmorgen in der Stammheimer Straße in Stuttgart Zuffenhausen vor einer Diskothek mutmaßlich durch einen Schuss leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit.

Zeugen hatten gegen 6 Uhr die Polizei alarmiert und mitgeteilt, dass bereits gegen 5.40 Uhr mehrere Schüsse in der Stammheimer Straße zu hören gewesen sein sollen und ein Mann getroffen worden sei. Beim Eintreffen der Beamten war das mutmaßliche Opfer jedoch nicht mehr vor Ort. Die Polizisten fanden den Mann kurze Zeit später am Hauptbahnhof. Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um ihn.

Ob die Schüsse gezielt abgegeben wurden oder ob der 23-Jährige möglicherweise durch einen Querschläger verletzt wurde, wird derzeit von der Polizei ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 0711/8990-5778 bei der Kriminalpolizei zu melden.