Stuttgart: Zentrale Figur will im Reichsbürger-Prozess aussagen

Zentrale Figur will im Reichsbürger-Prozess aussagen

1 Beim Reichsbürger-Prozess will sich nun jemand äußern. (Archivbild) Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Die meisten Männer auf der Anklagebank im Reichsbürger-Prozess in Stuttgart schweigen. Doch einer will sich nun äußern, wie es scheint.











Seine Aussage könnte mehr Aufschluss geben über die Männer, die den ganzen Staat stürzen wollten: Im Reichsbürger-Prozess am Oberlandesgericht Stuttgart wird heute (9 Uhr) die Aussage einer zentralen Figur erwartet. Der Angeklagte war in der Gruppe der Leiter der in Baden-Württemberg angesiedelten „Heimatschutzkompanie Nr. 221“, welche für die Gebiete Freudenstadt und Tübingen verantwortlich war und der eine besondere Rolle zukam.