Stuttgart: Zeitungsträger angefahren – 71-Jähriger schwer verletzt

1 Die Polizei sucht Zeugen. Foto: dpa/Patrick Seeger

Ein 71-jähriger Zeitungsträger wird in Stuttgart-Untertürkheim von einem Fahrzeug angefahren und dabei schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls – denn viele Fragen sind noch offen.











Link kopiert



Ein 71-Jähriger ist am Donnerstagmorgen in Stuttgart-Untertürkheim von einem Fahrzeug angefahren und dabei schwer verletzt worden. Der Mann war als Zeitungsausträger auf seinem Fahrrad in der Kappelbergstraße unterwegs, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilt. Ein unbekannter Fahrer eines Fahrzeugs befuhr laut der Polizei gegen 4.10 Uhr jene Straße und erfasste auf Höhe der Hausnummer 35 den 71-Jährigen, der sein Fahrrad abgestellt hatte und zu Fuß unterwegs war. Dabei wurde der Mann schwer verletzt.