Stuttgart Zehn Fakten aus der Kriminalstatistik

Von Christine Bilger 19. April 2018 - 16:01 Uhr

So viele Drogendelikte wie noch nie, dafür immer weniger Wohnungseinbrüche: Was war 2017 in Stuttgart los? Die Kriminalstatistik gibt Aufschluss darüber.





Stuttgart - Die Stuttgarter Polizei ist zufrieden: Nicht nur hat es Stuttgart wieder unter die Top drei der sichersten Großstädte. Nicht nur das: Gegenüber dem Vorjahr hat die Stadt voraussichtlich einen Platz gut gemacht und Nürnberg überholt und liegt auf Platz zwei.

Sichere Großstadt heißt natürlich nicht, dass nichts passiert ist: Die Polizei verzeichnet für 2017 insgesamt 54 255 Straftaten. Der Höchststand seit der Einführung der Kriminalstatistik war im Jahr 2015 mit 66 450 Fällen erreicht gewesen, seither ist der Trend rückläufig. Weniger passiert ist in den Bereichen Diebstahl – darunter fällt auch der Wohnungseinbruch – , Straßenkriminalität wie Raub und sogenannte Aggressionsdelikte im öffentlichen Raum. Darunter fallen Schlägereien. Auffällige Zunahmen verzeichnete die Polizei hingegen bei der Rauschgiftkriminalität, der Computerkriminalität und beim Deliktsfeld Cybercrime. Einzelne Fakten erläutern wir in unserer Bildergalerie.