Stuttgart: Zahl der getöteten Radfahrer in Baden-Württemberg tendenziell gestiegen

Zahl der getöteten Radfahrer in Baden-Württemberg tendenziell gestiegen

1 Laut ADFC ist die Zahl der tödlich verunglückten Radfahrer in Baden-Württemberg in den letzten zehn Jahren gestiegen (Symbolfoto). Foto: dpa/Robert Michael

Seit 2014 sind in Baden-Württembergs jährlich zwischen 42 und 75 Radfahrer im Straßenverkehr gestorben. Der ADFC berichtet von einer steigenden Tendenz der Unfallzahlen.











. Seit 2014 sind im Südwesten laut Allgemeinem Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) Baden-Württemberg jedes Jahr zwischen 42 und 75 Radfahrer im Straßenverkehr gestorben. Insgesamt habe deren Zahl in den vergangenen zehn Jahren aber eine „steigende Tendenz“ aufgewiesen, teilte der ADFC am Mittwoch in Stuttgart mit, und forderte die Landesregierung auf, weitere Sicherheitsmaßnahmen für den Radverkehr zügig umzusetzen.