Stuttgart: Woher kamen die rätselhaften Sirenen-Geräusche?

1 Auf den digitalen Werbetafeln auf der Stuttgarter Königstraße ist die Probewarnung ebenso wie auf Handys angezeigt worden – ohne Sirenengeräusch. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Um 11 Uhr an diesem bundesweiten Warntag ist ein Probealarm ausgelöst worden. In Stuttgart gibt es eigentlich keine Sirenen mehr – und doch war im Westen und in Teilen der Innenstadt ein rätselhafter Ton zu hören.











Er war lange angekündigt, und doch erschrecken dann viele, wenn am bundesweiten Warntag plötzlich die Mobiltelefone loslegen. So auch an diesem Donnerstag. Um Punkt elf Uhr erfüllte mächtiger Lärm das ganze Land. In Stuttgart zeigten erstmals zusätzlich rund 300 Informationstafeln in der Innenstadt die Probewarnung an, auch im Hauptbahnhof wurde über die Zuganzeigen gewarnt und aufgeklärt. Die Sirenen dagegen schwiegen in der Landeshauptstadt, im Gegensatz zu manch anderen Kommunen und Regionen. Wirklich?