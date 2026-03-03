Stuttgart: Wird das Haus Birkach zum Lost Place?

Ende Februar haben die letzten Mitarbeiter das fast 8000 Quadratmeter große Tagungszentrum in Stuttgart-Birkach verlassen. Was wird nun aus dem Haus Birkach?
Der Gebäudekomplex in schöner Stadtrandlage, der 2013 zuletzt für 14 Millionen Euro technisch saniert wurde, hat es im Wortsinn in sich: Neben Büroflächen, mehreren Seminarräumen und einer großen Kantine finden sich in dem Gebäude auch 60 Gästezimmer, eine Sporthalle, eine Bibliothek und eine Kegelbahn. Doch das Haus Birkach ist auch ein Kostenfresser, von dem sich die evangelische Kirche trennen möchte.