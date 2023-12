Stuttgart will Service verbessern: Diese vier Bürgerbüros öffnen wieder

1 Am 5. Februar 2024 soll das Bürgerbüro in Degerloch wieder öffnen. Foto: StZN/Caroline Holowiecki

Die Personalsorgen bei der Landeshauptstadt sind nicht gelöst, die Lage entspannt sich aber marginal. Womöglich wird das Leistungsangebot bei kleinen Einheiten reduziert.











Weil Personal fehlt, sind in der Landeshauptstadt seit Monaten sechs Bürgerbüros geschlossen. Statt ihre Anlaufstellen in Degerloch, Feuerbach, Plieningen, Nord, Süd und Untertürkheim nutzen zu können, müssen Bürger auf benachbarte Büros ausweichen. Kurz vor Weihnachten versprechen Verwaltungsbürgermeister Fabian Mayer (CDU) und Ordnungsbürgermeister Clemens Maier (Freie Wähler) Besserung. Der Abwärtstrend beim Personal sei gestoppt, zum Teil umgekehrt, daher könnten am 4. Dezember das Bürgerbüro Süd und am 5. Februar das in Degerloch wieder geöffnet werden. In Plieningen und Untertürkheim soll die Eröffnung im Frühjahr 2024 folgen.