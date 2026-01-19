Stuttgart: Wilhelma mit Kindern – 9 erprobte Tipps für kleine Entdecker

Kinder haben auch schon im Vorschul- und Grundschulalter ein großes Interesse an Tieren und Pflanzen. Wir geben erprobte Tipps für einen zweistündigen Besuch.
Je jünger die Kinder sind, umso wichtiger ist es, bei einem Besuch in der Wilhelma zu überlegen, wohin es geht. Zwar sind Kinder im Kindergarten- und Vorschulalter schon sehr interessiert an Tieren und Pflanzen. Sie haben aber nicht immer überall viel Geduld. Wir geben praktische und erprobte Tipps für Stationen zum Spielen, Sehen und Erleben, die passen könnten, damit die Kinder in der Wilhelma sich ausreichend bewegen, Natur und Tiere erleben und sich wohlfühlen.