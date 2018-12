Stuttgart-West VW Bus stößt mit Stadtbahn zusammen

Von Christine Bilger 03. Dezember 2018 - 14:04 Uhr

Gleich zwei Unfälle haben am Montag Störungen im Stadtbahnbetrieb verursacht. Nach dem schweren Unfall in Feuerbach geschah der zweite im Stuttgarter Westen. Der Autofahrer soll einen Fehler gemacht haben.





Stuttgart - Die Verkehrspolizei hat am Montag die Aufnahme eines schweren Stadtbahnunfalls in Feuerbach noch nicht abgeschlossen, da geschah schon der zweite. An der Kreuzung Schwab-/Bebelstraße stieß ein VW-Bus mit einer Bahn zusammen, die in Richtung Vogelsang fuhr. Ein Mann erlitt dabei leichte Verletzungen.

Der VW-Bus-Fahrer war auf der Bebelstraße unterwegs, ebenfalls stadtauswärts. Er wollte nach links in die Schwabstraße abbiegen, meldet die Polizei. Dabei habe er die Bahn übersehen, die neben ihm in die gleiche Richtung fuhr. Beim Abbiegen stieß der 38-Jährige mit der Bahn zusammen. In der Bahn sei bei dem Zusammenstoß ein Fahrgast leicht verletzt worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Er habe sich den Kopf angestoßen. Der Autofahrer blieb unverletzt.

An dem VW-Bus und der Bahn entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Telefonnummer 0711/8 99 04 10 0 zu melden.