Stuttgart-West: Terrassentür aufgebrochen – Unbekannte dringen in Wohnung ein

1 Unbekannte sind in eine Wohnung an der Fichtestraße in Stuttgart-West eingebrochen. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Funke Foto Services

Unbekannte sind in eine Wohnung in Stuttgart-West eingebrochen. Eine Zeugin hörte in der Nacht einen Alarm – ob er mit der Tat zusammenhängt, ist noch unklar.











Link kopiert



Unbekannte sind zwischen Dienstag und Donnerstag in eine Wohnung an der Fichtestraße in Stuttgart-West eingebrochen. Laut Angaben der Polizei verschafften sich die Täter zwischen 15 Uhr am Dienstag und 10.20 Uhr am Donnerstag Zutritt zu der Wohnung, indem sie die Terrassentür aufhebelten. Anschließend durchsuchten sie die Räume. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest.