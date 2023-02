6 Ein betrunkener Fahrer ist mit einem Elektro-Smart gegen eine Bushaltestelle in Stuttgart-West gefahren. Foto: KS-Images.de / Karsten Schmalz/Karsten Schmalz

Ein 25-Jähriger ist bei einem Unfall in Stuttgart-West schwer verletzt worden. Der Fahrer war vermutlich zu schnell unterwegs und prallte gegen ein Haltestellen-Häuschen.









Bei einem Unfall ist ein 25-Jähriger in der Nacht zum Sonntag schwer verletzt worden. Der Fahrer war wohl betrunken und mit seinem Carsharing-Smart nach Angaben der Polizei vermutlich zu schnell unterwegs. Der Mann war auf der Rotenwaldstraße in Stuttgart-West mit seinem Auto gegen eine Bushaltestelle geprallt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 35.000 Euro.

Laut dem Bericht war der 25-Jährige gegen 3.30 Uhr stadteinwärts auf der Rotenwaldstraße unterwegs und kam auf Höhe der Geißeichstraße nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen ein Bushaltestellenschild und rammte das Haltestellenhäuschen. Nach wenigen Metern sei der Smart dann seitlich zwischen Bäumen eingeklemmt liegen geblieben. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Der 25-Jährige sei mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden. Während der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs sperrte die Polizei die Rotenwaldstraße in Fahrtrichtung Stuttgart-West kurzfristig.