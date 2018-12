Stuttgart-West Räuber nach Überfall gefasst

Von Christine Bilger 21. Dezember 2018 - 18:33 Uhr

Die Polizei kann einen Räuber direkt nach einem Überfall fassen. Foto: dpa

Ein Mann überfällt am Freitagmorgen einen Kiosk. Dabei wird er beobachtet. Er rechnet nicht damit, wer sich an seine Fersen heftet.

Stuttgart - Dem Eingreifen mutiger Zeugen verdankt es die Polizei, dass sie am Freitag an der Rötestraße einen Räuber festnehmen konnte. Er überfiel gegen 7.35 Uhr einen Kiosk. Der 35-Jährige soll am Samstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Mit einer Sturmhaube maskiert und mit einem Messer bewaffnet kam der Räuber am Morgen in den Kiosk. Er bedrohte eine Angestellte und zwang sie, die Kasse zu öffnen. Der Räuber griff dann in die Kasse und holte mehrere Hundert Euro heraus. Zeugen, die die Tat mitbekommen hatten, folgten dem Mann. Sie konnten ihn fassen und festhalten. Die alarmierte Polizei nahm den 35-Jährigen Mann dann fest.

Hat der Mann auch eine Tankstelle ausgeraubt?

Es soll noch untersucht werden, ob die Tat am Freitag vielleicht nicht der einzige Überfall war, der auf das Konto des Tatverdächtigen geht. Denn am Tag zuvor ist ein Raub auf eine Tankstelle in der Nähe an der Bebelstraße verübt worden. Dabei sind viele Parallelen festzustellen. Der Täter schlug dort ebenfalls am frühen Morgen zu und bedrohte den Mitarbeiter auch mit einem Messer. Auch am Donnerstag passte der Räuber einen Moment ab, in dem der Angestellte allein in der Tankstelle war. Er war mit einem Wollschal und einer Mütze maskiert. Die Flucht war am Donnerstag jedoch gelungen. Der Tankstellenräuber flüchtete in Richtung Innenstadt. Die Polizei fahndete in der Umgebung nach dem Täter, konnte ihn aber in der Innenstadt nicht aufspüren.