Die Polizei nimmt am Freitag in Stuttgart-West drei Männer fest, die in Verdacht stehen, mehrere E-Bikes gestohlen zu haben. Mehrere Zeugenhinweise führen die Beamten zu den Tatverdächtigen.

Polizisten haben am Samstag in Stuttgart-West drei Tatverdächtige im Alter von 24, 33 und 34 Jahren festgenommen, die im Verdacht stehen, mehrere E-Bikes gestohlen zu haben.

Wie die Polizei berichtet, beobachtete ein Zeuge gegen 15.10 Uhr, wie der 33-Jährige an der Breitscheidstraße versucht haben soll, ein verschlossenes Pedelec zu stehlen. Dabei soll der 24 Jahre alte mutmaßliche Komplize Schmiere gestanden haben. Als die beiden Tatverdächtigen bemerkten, dass sie beobachtet werden, flüchteten sie ohne Beute. Ein weiterer Zeuge folgte den beiden Männern und sah, wie sie in einen BMW einstiegen, an dessen Steuer der 34-Jährige saß.

Zeugenhinweise führen Polizei zu den Tatverdächtigen

Polizeibeamte fahndeten zunächst ohne Ergebnis nach dem BMW. Ein Anwohner aus der Bebelstraße beobachtete gegen 16.35 Uhr, wie der 24-Jährige und der 33-Jährige zwei E-Bikes in den BMW geladen haben sollen und wegfuhren.

Alarmierte Polizeibeamte trafen kurz darauf den BMW, der zurückkam, auf dem Tankstellengelände an und nahmen den 34 Jahre alten Fahrer fest. Wenig später nahmen die Beamten auch seine beiden mutmaßlichen Komplizen nach einem Zeugenhinweis in der Nähe fest. Ermittlungen ergaben, dass die beiden Pedelecs, die bislang nicht gefunden wurden, ebenfalls aus Diebstählen an der Breitscheidstraße stammen.

Die drei Männer stehen weiter im Verdacht, am Freitag gegen 12.40 Uhr ein Pedelec aus der Forststraße gestohlen zu haben. Auch hier dauern die Ermittlungen zum Verbleib des Pedelecs an.

Die Tatverdächtigen wurden am Sonntag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der die Haftbefehle in Vollzug setzte und die Männer in Justizvollzugsanstalten einwies.