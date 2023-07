Ein 53 Jahre alter Pedelec-Fahrer ist am Sonntag bei einem Verkehrsunfall im Stuttgarter Westen schwer verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten melden, war der 53-Jährige gegen 11.15 Uhr in der Vogelsangstraße unterwegs und bog nach links in die Rückertstraße ab. Dabei stieß der Pedelec-Fahrer mit dem VW up! eines 73-Jährigen zusammen, der von der Rückertstraße nach rechts in die Vogelsangstraße abbog. Durch den Aufprall schleuderte der 53-Jährige über den VW gegen einen geparkten Renault Kangoo und blieb schwer verletzt auf der Straße liegen.

Rettungskräfte, darunter ein Notarzt, versorgten den Pedelec-Fahrer und brachten ihn in ein Krankenhaus. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden von über Zehntausend Euro. Die Polizei sucht nun unter der Telefonnummer 0711/8990-4100 nach Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können.