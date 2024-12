1 Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mehrere Tausend Euro.(Symbolbild) Foto: dpa/Lino Mirgeler

Am Donnerstagmorgen kollidierte eine unbekannte Autofahrerin in Stuttgart-West mit dem Audi eines 30-Jährigen. Nach dem Zusammenstoß verließ sie den Unfallort.











Eine unbekannte Autofahrerin ist am Donnerstag in der Rotenwaldstraße in Stuttgart-West mit einem 30-jährigen Audi-Fahrer zusammengestoßen und davongefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern.