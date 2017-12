Stuttgart-West Männer prügeln 34-Jährigen krankenhausreif

Von red 19. Dezember 2017 - 14:11 Uhr

Drei Männer treffen sich mit einem 34-jährigen Mann auf seinem Zimmer im Stuttgarter Westen. Sie beginnen einen Streit – der damit endet, dass das Trio den Mann krankenhausreif schlägt.

Stuttgart - Die Polizei hat am Montagabend zwei 25 und 26 Jahre alte Männer festgenommen die im Verdacht stehen, zusammen mit einem weiteren unbekannten Komplizen, einen 34-Jährigen in dessen Zimmer in der Augustenstraße (S-West) zusammengeschlagen und ausgeraubt zu haben.

Das Trio traf sich gegen 21.30 Uhr mit dem 34-Jährigen in dessen Zimmer. Dort kam es offenbar wegen Geldfragen zum Streit zwischen dem Opfer und den drei Männern. Daraufhin schlug das Trio den 34-Jährigen zusammen, nahm Elektroartikel sowie Bargeld mit und flüchtete.

Das Opfer kam ins Krankenhaus

Polizisten nahmen die beiden 25 und 26 Jahre alten Tatverdächtigen nach kurzer Flucht an der Rotebühlstraße Ecke Senefelderstraße fest, ihr Komplize konnte unerkannt entkommen. Rettungskräfte, darunter ein Notarzt, kümmerten sich um den Verletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Die beiden Männer wurden am Dienstag mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem Richter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an.