Die Feuerwehr ist am Donnerstagabend in Stuttgart-West zu einem großen Einsatz zum Diakonie-Klinikum ausgerückt. Wie der Pressesprecher der Feuerwehr, Daniel Anand, erklärte, sei gegen 20.15 Uhr ein Notruf eingegangnen. Es soll einen Knall und Rauch gegeben haben. Einen Brand oder ein offenes Feuer gebe es nicht. „Eine Sauerstoffausströmung hat den Knall verursacht“, so der Sprecher.