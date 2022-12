1 Die Feuerwehr eilte zum Brandort. (Symbolbild) Foto: dpa/Stephan Jansen

Am Montagnachmittag bemerkt eine Frau, wie Rauch aus einem Lichtschacht eines Mehrfamilienhauses dringt. Sie alarmiert die Feuerwehr, die den Brand schnell unter Kontrolle bringt. Die Einzelheiten.















In einem Mehrfamilienhaus in der Schwabstraße im Stuttgarter Westen ist es am Montagnachmittag zu einem Kellerbrand gekommen. Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand.

Wie die Polizei meldet, hatte eine Zeugin gegen 15.40 Uhr bemerkt, wie Rauch aus dem Lichtschacht des Hauses drang. Daraufhin wählte sie den Notruf. Die alarmierte Feuerwehr rückte an und löschte den Brand. Ersten Ermittlungen zufolge soll Laub in dem Lichtschacht Feuer gefangen haben. Die Flammen griffen in der Folge auf einen angrenzenden Kellerverschlag über.

Eine Evakuierung des Gebäudes war nicht erforderlich. Der Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen bislang nicht vor. Während der Löscharbeiten kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.