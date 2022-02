1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Ein Unbekannter versucht, einer 16-Jährige im Stuttgarter Westen die Handtasche zu entreißen. Er scheitert daran, dass sie die Tasche festhält und um Hilfe schreit. Die Polizei sucht Zeugen.















Stuttgart - Ein unbekannter Mann hat laut Polizei am Montag in der Vogelsangstraße an der Ecke Scheffelstraße in Stuttgart versucht, die Handtasche einer 16-Jährigen zu rauben. Die Jugendliche war demnach gegen 17.15 Uhr in der Vogelsangstraße in Richtung Rückerstraße unterwegs, als der Unbekannte auf Höhe der Scheffelstraße an sie herantrat und versucht haben soll, die Handtasche zu entreißen.

Die 16-Jährige hielt ihre Tasche laut Polizeibericht aber fest und schrie um Hilfe. Der Täter habe sie daraufhin losgelassen und sei in die Scheffelstraße in Richtung Bebelstraße geflüchtet.

Beschreibung des Tatverdächtigen

Die Polizei beschreibt den Mann wie folgt: Er soll zirka 30 bis 35 Jahre alt und etwa 180 Zentimeter groß gewesen sein und eine normale Statur gehabt haben. Er trug eine hellgraue und blaue Kapuzenjacke und hatte vermutlich einen Rucksack bei sich. Zeugen werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0711/8990 5778 zu wenden.