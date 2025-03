Haftbefehl vollstreckt und jede Menge Drogen in Wohnung gefunden

1 Der 22-Jährige wurde festgenommen. (Symbolbild) Foto: dpa/Soeren Stache

Polizeibeamte suchen einen 22-Jährigen in einer Wohnung in Stuttgart-West auf, um einen Haftbefehl zu vollstrecken. In der Wohnung werden die Beamten fündig.











Im Rahmen der Vollstreckung eines Haftbefehls ist der Polizei am Freitag ein 22 Jahre alter mutmaßlicher Drogendealer in einer Wohnung in Stuttgart-West ins Netz gegangen.