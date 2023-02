6 Der Brand brach gegen 19 Uhr an der Esperantostraße aus. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur-Stuttgart

Am Dienstagabend gerät der Anbau einer Schreinerei im Stuttgarter Westen in Brand. Die Feuerwehr rückt mit einem Großaufgebot aus.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Großer Feuerwehreinsatz am Dienstagabend im Stuttgarter Westen. Gegen 19 Uhr ging ein Notruf in der Leitstelle ein, da aus einer Schreinerei in der Esperantostraße schwarzer Rauch quoll. „Als wir vor Ort ankamen, stand der Anbau in Vollbrand“, sagte Feuerwehrsprecher Daniel Anand auf Anfrage.

Die Rettungskräfte hatten alle Hände voll zu tun, um ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude zu verhindern. Nach etwa 20 Minuten konnte die Feuerwehr eine erste Entwarnung geben und der Brand war weitestgehend unter Kontrolle. „Die Schreinerei ist noch verraucht und muss belüftet werden, auch die Nachlöscharbeiten werden uns noch ein paar Stunden beschäftigen“, berichtete Anand.

Verletzte gab es keine. Insgesamt waren etwa 50 Rettungskräfte im Einsatz. Zu der Brandursache und dem Schaden konnte die Feuerwehr noch keine Angaben machen.