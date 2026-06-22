Stuttgart-West Gasaustritt? Feuerwehr rückt mit Großaufgebot aus alp 22.06.2026 - 19:27 Uhr 1 Am Montagabend kam es zu einem Feuerwehreinsatz in der Lechenstraße in Stuttgart-West. Foto: Annika Mayer In Stuttgart-West kommt es am Montagabend zu einem Feuerwehreinsatz. Gab es einen Gasaustritt? Die Feuerwehr gibt Entwarnung. Link kopiert Am Montagabend ist die Feuerwehr zu einem Einsatz in Stuttgart-West ausgerückt. Wie Felix Rall, Pressesprecher der Branddirektion Stuttgart, auf Nachfrage mitteilte, wurde gegen 18.15 Uhr Gasgeruch gemeldet. Daraufhin rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz in die Lerchenstraße aus. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte jedoch nichts feststellen. Der Einsatz ist mittlerweile beendet.