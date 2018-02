Stuttgart-West Frau wird bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Von red 04. Februar 2018 - 20:44 Uhr

In Stuttgart-West ist es am Sonntagabend zu einem schweren Unfall gekommen. Eine Frau wurde angefahren und lebensgefährlich verletzt.





5 Bilder ansehen

Stuttgart - Tragischer Zwischenfall in Stuttgart-West. Am Sonntagabend kam es kurz 20 Uhr in der Bebelstraße zu einem schweren Unfall mit einer lebensgefährlich verletzten Person.

Mehr zum Thema

Wie die Polizei nach ersten Erkenntnissen berichtet, habe ein VW-Fahrer eine ältere Frau, die zu Fuß unterwegs gewesen war, angefahren. Die Fußgängerin stürzte in der Folge und fiel auf die Windschutzscheibe des Pkw.

Die Frau wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein naheliegendes Krankenhaus eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen dauern an.