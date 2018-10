Stuttgart-West Erneut brennen in Stuttgart Mülltonnen

Von red 25. Oktober 2018 - 14:12 Uhr

In Stuttgart-West haben Unbekannte zwei Mülltonnen in Brand gesteckt (Symbolbild). Foto: dpa

Erst im Süden, nun im Westen: In Stuttgart haben erneut Mülltonnen gebrannt. Dieses Mal schlugen Unbekannte an der Schloßstraße und an der Senefelderstraße zu. Die Polizei sucht Zeugen.

Stuttgart - Erneut haben in Stuttgart Unbekannte Mülltonnen in Brand gesetzt. Zunächst machten sich die Brandstifter laut Polizei am Mittwochnachmittag an einer gefüllten Altpapiertonne an der Schloßstraße im Stuttgarter Westen zu schaffen und legten Feuer. Zeugen entdeckten den Brand und riefen gegen 16.35 Uhr die Feuerwehr, die den Brand schnell löschte. Dennoch wurde die Tonne vollständig zerstört.

Nur kurze Zeit später gegen 17.15 Uhr brannte in einem Hinterhof an der Senefelderstraße ein weiterer Papiermülleimer. Anwohner reagierten laut Pressemitteilung geistesgegenwärtig und begannen die Tonne mit Wasser zu löschen bis schließlich die Feuerwehr eintraf. Zeugenhinweise nehmen die Beamten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0711/89905778 entgegen.

Bereits am Dienstag steckten Unbekannte in Stuttgart mehrere Mülltonnen in Brand. An der Liststraße im Stuttgarter Süden entstand dabei ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.