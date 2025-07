1 Einbrecher sind in ein Haus in Stuttgart-West eingebrochen (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Jochen Tack

Am frühen Montagmorgen brechen Diebe in ein Haus in Stuttgart-West ein und durchwühlen alle Räume. Die Polizei sucht Zeugen.











Unbekannte sind am Montag in ein Einfamilienhaus in Stuttgart-West eingebrochen. Die Täter hebelten zwischen Mitternacht und 7.30 Uhr eine Kellertür auf und gelangten so in das Gebäude. Das berichtet die Polizei.