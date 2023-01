5 In der Ludwigstraße in Stuttgart-West hat in der Nacht auf Samstag eine Wohnung gebrannt. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Bei einem Feuer in einem Wohnhaus im Stuttgarter Westen ist eine Frau verletzt worden. Eine Nachbarin alarmierte die Feuerwehr.















Bei einem Feuer im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses in Stuttgart-West ist eine Frau in der Nacht auf Samstag verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Acht Bewohner mussten über eine Drehleiter gerettet werden. Es soll ein Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro entstanden sein.

Der Brand ereignete sich in der Ludwigsstraße. Eine Nachbarin aus dem zweiten Stock habe um 1.45 Uhr den Notruf gewählt, weil sie das Piepen eines Rauchmelders in der Wohnung unter ihr gehört und den Rauch gerochen habe.

Die Feuerwehr hatte den Brand gegen 2.30 Uhr gelöscht. Die 72-jährige Bewohnerin, die leicht verletzt wurde, kam in einer Notunterkunft unter. Die Wohnung ist nach Angaben der Polizei nicht mehr bewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.