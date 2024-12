1 Die Polizei sucht nach Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Am Dienstagvormittag erbeutet ein unbekannter Betrüger in Stuttgart-West Bargeld von einer 22-Jährigen. Die Polizei sucht Zeugen.











Ein unbekannter Betrüger hat am Dienstagvormittag Bargeld von einer 22-jährigen Frau erbeutet. Wie die Polizei mitteilt, sprach der Mann die 22-Jährige gegen 11.45 Uhr an der Rotebühlstraße an und beteuerte, dass er seinen Geldbeutel verloren hätte und heute noch dringend in seine Heimat zurückfliegen müsse. Für den Flug nach London benötige der Mann Eintausend Euro.