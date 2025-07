Stuttgart-West: Alternatives Straßenfest: Der Westen feiert das Leben

1 Gute Stimmung auf der Johannesstraße Foto: Jan Sellner

Die „Westallee", ein aus dem Stadtteil heraus entwickeltes Straßenfest, findet bereits zum achten Mal statt. Es ist ein besonderes Straßenfest – ein besonders schönes.











„Ist das ein Straßenfest oder was?“, fragt der Neuling am Eingang der Johannesstraße seine Begleitung. Zehn Schritte weiter hat er die Bestätigung: Und was für ein Straßenfest das ist! Ein etwas anderes, dreitägiges alternatives Straßenfest nämlich, organisiert vom Verein Westallee. Am Freitagabend bevölkern die Stuttgarter Westler und viele andere zu Hunderten einen abgesperrten Teil der Johannes- und der Lerchenstraße rund um den Anton-Wilhelm-Amo-Platz vor dem Landgericht und füllen das Viertel mit guter Laune. Gefeiert wird der Sommer und das Leben.