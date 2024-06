1 Die Polizei sucht nach dem Raub Zeugen. (Symbolbild) Foto: imago/Agentur 54 Grad/54° / Felix Koenig

Nach einem Barbesuch in Stuttgart folgt ein Unbekannter einem 53-Jährigen und raubt ihn aus. Die Polizei sucht Zeugen.











Ein unbekannter Mann hat nach Angaben der Polizei in der Nacht zum Mittwoch einen 53- Jährigen an der Ludwigstraße in Stuttgart-West ausgeraubt. Der 53-Jährige verließ demnach gegen 03.40 Uhr, zeitgleich mit dem Täter, eine Bar an der Ludwigstraße, als dieser ihn ansprach und von ihm Bargeld forderte. Als der 53-Jährige dies verneinte, soll der Mann den 53-Jährigen gegen eine Türe gestoßen und ihm seine Tasche entrissen haben. Der 53-Jährige habe die Tasche festgehalten und wurde laut Polizei mehrere Meter über den Boden geschleift. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Gutenbergstraße, heißt es weiter.