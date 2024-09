1 Bei dem Unfall wurden die Jugendlichen verletzt. (Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Puchner

Bei einem Motorradunfall sind am Mittwoch in Stuttgart-West zwei Jugendliche verletzt worden. Der 16-jähriger Fahrer des Motorrads war vorab von der Straße abgekommen.











Link kopiert



Ein 16-Jähriger ist am Mittwochabend an der Solitudestraße in Stuttgart-West mit seinem Motorrad von der Fahrbahn abgekommen und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen.