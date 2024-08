Stuttgart-Weilimdorf: Zigarettenautomat gesprengt – Polizei bittet um Hinweise

1 Ein Zigarettenautomat, der mit rot-weißer Absperrband der Polizei umwickelt ist. In Stuttgart-Weilindorf wurde ein solcher Automat gesprengt (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Funke Foto Services/IMAGO/ArnulfxStoffel

In der Nacht auf Samstag haben in Stuttgart-Weilimdorf Unbekannte einen Zigarettenautomaten gesprengt. Die Täter konnten dabei Bargeld und Tabakwaren erbeuten.











In der Nacht auf Samstag haben Unbekannte in Stuttgart-Weilimdorf einen Zigarettenautomaten im Gewann Rappach gesprengt. Wie die Polizei mitteilt, erbeuteten die Täter sowohl Bargeld als auch Tabakwaren. Ein Zeuge entdeckte den zerstörten Automaten gegen 8.15 Uhr in der Nähe einer Gaststätte und informierte die Polizei. Zuvor hatten mehrere Zeugen, die gegen 2.30 Uhr einen lauten Knall gehört hatten, sich bei der Polizei gemeldet.