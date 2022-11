1 Ein Mann stiehlt Zigaretten in einem Laden in Stuttgart-Weilimdorf – und schlägt einer Verkäuferin in den Bauch. Foto: imago images/Panthermedia/NomadSoul via www.imago-images.de

Eine Verkäuferin stellt sich zwei Männern in Stuttgart-Weilimdorf in den Weg, von denen einer ein mutmaßlicher Zigarettendieb ist. Dieser schlägt der Frau in den Bauch und haut ab.















Wegen einer Zigarettenschachtel hat ein mutmaßlicher Dieb in Stuttgart-Weilimdorf offenbar einer Verkäuferin in den Bauch geschlagen. Das berichtet die Polizei und sucht Zeugen, die den Vorfall am Montag gegen 14.40 Uhr beobachtet haben.

Zunächst seien der 30-jährigen Mitarbeiterin zwei Männer in dem Laden in der Kaiserslauterer Straße aufgefallen, die sich jeweils eine Zigarettenschachtel aus der Auslage nahmen und in die Jackentaschen steckten. Nachdem lediglich der Begleiter des mutmaßlichen Diebs seine Zigaretten zahlte, habe sich die 30-Jährige den Männern in den Weg gestellt.

Daraufhin habe der Dieb der Frau in den Bauch geschlagen und sie zur Seite gestoßen. Beide Männer flüchteten der Polizei zufolge in unbekannte Richtung.

Polizei sucht Zeugen der Tat

Bei dem Täter handelt es sich um einen etwa 20 Jahre alten und etwa 1,70 Meter großen Mann. Er trug eine gelbe Daunen-Steppjacke, einen schwarzen Kapuzenpullover mit Aufdruck, eine graue Hose, eine schwarze Bauchtasche, eine schwarze Basecap und helle Schuhe.

Bei dem Begleiter handelt es sich dem Bericht zufolge um einen ebenfalls rund 20 Jahre alten und 1,70 bis 1,80 Meter großen Mann. Er trug eine gesteppte schwarze Kapuzenjacke, einen Pullover, vermutlich von Louis Vuitton, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe, möglicherweise von Nike.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/899 05 778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.