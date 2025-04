Unbekannte brechen in Häuser ein – Zeugen gesucht

1 In Stuttgart-Zuffenhausen hebelten bislang unbekannte Täter eine Terrassentür auf und drangen so ins Haus ein. (Symbolfoto) Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Nach Einbrüchen in Einfamilienhäuser in Stuttgart-Weilimdorf und Stuttgart-Zuffenhausen sucht die Polizei Zeugen. Was bislang bekannt ist.











Bislang unbekannte Täter sind in der vergangenen Woche in Einfamilienhäuser in Stuttgart-Weilimdorf und Stuttgart-Zuffenhausen eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.