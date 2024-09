1 Die Polizei sucht in Stuttgart-Weilimdorf nach Zeugen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marijan Murat

Eine Frau meldet der Polizei am Mittwoch, dass vier Fahrzeuge eines Mietwagenunternehmens beschädigt wurden. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.











Link kopiert



Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch in der Motorstraße in Stuttgart-Weilimdorf die Autoreifen von mehreren Fahrzeugen eines Mietwagenunternehmens beschädigt.