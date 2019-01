5 Ein technischer Defekt in einer Kita in Stuttgart-Weilimdorf löste am Dienstagabend einen Feuerwehreinsatz aus. Foto: 7aktuell.de/Nils Reeh

Stuttgart - Ein technischer Defekt in einer Kita in Stuttgart-Weilimdorf löste am Dienstagabend einen Feuerwehreinsatz aus. Laut Polizei wurde bei dem Brand niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden am Gebäude konnte noch nicht beziffert werden.