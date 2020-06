Unfall in Stuttgart-Weilimdorf

1 Schwerer Unfall in Stuttgart-Weilimdorf (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa/Friso Gentsch

Am Freitag kommt es in Stuttgart-Weilimdorf zu einem schweren Frontalcrash. Die Ermittlungen der Polizei dauern an, die Bergheimer Steige ist gesperrt.

Stuttgart - An diesem Freitag ist es in Stuttgart-Weilimdorf zu einem offenbar schweren Unfall gekommen. Nach ersten Angaben der Polizei wurde gegen 11.20 Uhr ein Frontalzusammenstoß in der Solitudestraße auf Höhe Grubenäcker gemeldet. Mindestens drei Fahrzeuge sollen dabei beteiligt gewesen sein.

Derzeit ist die Unfallaufnahme der Polizei im Gange. Ersten Informationen zufolge soll mindestens eine Person bei dem Crash verletzt worden sein – über die Schwere der Verletzung ist indes noch nichts bekannt. Die Bergheimer Steige ist in Richtung Weilimdorf ab Schloss Solitude gesperrt. Die Polizei bittet darum, den Bereich möglichst weit zu umfahren.

Weitere Informationen in Kürze.

