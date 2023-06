1 Die Zugführerin der S-Bahn entdeckte den Schaden beim Halt in Weilimdorf. Foto: dpa/Tom Weller

Die Bundespolizei ermittelt, wie der Schaden an dem Triebfahrzeug verursacht wurde. Es ist nicht auszuschließen, dass ein Gegenstand auf den Zug geworfen wurde.









Am Dienstagvormittag ist eine S-Bahn der Linie S 6, die von Stuttgart aus in Richtung Weil der Stadt unterwegs war, beschädigt worden. Die Ursache ist noch unklar. Zunächst hatte die Zugführerin gegen 9 Uhr einen lauten Knall wahrgenommen. Da die S-Bahn in diesem Moment aber eine Baustelle passierte, machte sie die Arbeiten als Ursache für das Geräusch aus – und setzte die Fahrt bis Haltepunkt Weilimdorf fort. Dort entdeckte sie jedoch einen circa zehn Zentimeter großen Steinschlag in der Frontscheibe, der zuvor durch die heruntergelassene Sonnenblende nicht zu sehen gewesen war.